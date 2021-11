Roma, Mourinho ‘dimentica’ l’Inter: “Ora conta solo…”

Interessanti dichiarazioni del tecnico della Roma Josè Mourinho nel post partita dopo la vittoria casalinga contro il Torino.

Importante vittoria casalinga della Roma di Josè Mourinho che soffre ma ottiene il successo di misura nel match contro il Torino. Decide la rete di Tammy Abraham che porta il club giallorosso vicino alla zona Champions, a soli tre punti dall’Atalanta. Il tecnico portoghese ha parlato cosi ai microfoni di DAZN:

“Ci aspettavamo di fare qualche gol in più perché col fisico di Zaniolo e Abraham e la connessione coi calciatori si poteva fare. Mi piace tanto vincere così, lo dicevo prima ai calciatori: questa vittoria mi fa più piacere di un 5-0 perché è una vittoria di concentrazione, sacrificio, di gruppo. Cristante ha il Covid-19, Veretout squalificato e Pellegrini infortunato dopo un quarto d’ora: i tre centrocampisti titolari non hanno giocato. Diawara invece ha fatto bene, Mkhitaryan è stato tremendo, Carles Perez si è adattato in una posizione non sua. Sono contento”.

Roma, Mourinho e la ‘quasi frecciata’ all’Inter

Il tecnico giallorosso ha poi parlato, rispondendo ad una domanda, della sfida che ci sarà tra sei giorni contro l’Inter, sua ex squadra in Italia:

“L’Inter? In questo momento penso solo al Bologna. Dopo il Bologna cercherò di prepararmi dal punto di vista emotivo. Mi interessa solo la mia Roma e cercherò di dimenticare che dall’altro lato c’è una gran storia”.