“L’Italia ci sarà sicuramente”: FIFA, annuncio in diretta dal presidente

Il presidente FIFA Infantino è uno degli ospiti speciali questa sera al Diego Armando Maradona dove assisterà alla sfida tra Napoli e Lazio.

Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino è tra gli ospiti d’onore per il match di campionato tra Napoli e Lazio, prima sfida dopo l’anniversario di un anno dalla morte di Diego Armando Maradona. Un evento speciale questa sera per ricordare il Pibe de Oro e la presentazione della statua della leggenda argentina.

Attraverso i microfoni di DAZN Infantino ha usato parole per celebrare il campione argentino ed allo stesso tempo ha parlato dei prossimi Mondiali. Su Maradona ha dichiarato: “Essere qui è emozionante. Il mondo intero si sta stringendo attorno a Diego Armando Maradona. Questa è un’emozione unica. Lui ci ha fatto emozionare ed innamorare del calcio tutti, anche ai non tifosi del Napoli. Maradona è un talento incredibile, un personaggio unico.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fifa, Infantino parla dei Mondiali ogni due anni

Alle prese da tempo con una ‘guerra’ con l’Uefa per quel che riguarda il Mondiale ogni due anni, anche qui a Napoli, Infantino ha parlato cosi riguardo questa situazione:

LEGGI ANCHE >>> Abraham fa esultare la Roma: seconda vittoria consecutiva per Mourinho

“Se spero di andare in Qatar con l’Italia? L’Italia ci sarà di sicuro, poi vedremo. In questo momento stiamo discutendo se i Mondiali devono esserci ogni due o ogni quattro anni. Magari si può dare l’opportunità ad alcune squadre che non si sono qualificate di andare quanto prima al mondiale. L’Italia sono già quattro anni che non gioca un mondiale”