Abraham fa esultare la Roma: seconda vittoria consecutiva per Mourinho

Successo di misura per la Roma di Mourinho che batte il Torino e si avvicina al quarto posto in classifica. Decide Abraham.

Partita che inizia subito male per la Roma che deve fare i conti con l’infortunio di Lorenzo Pellegrini dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco. Ennesima tegola per Mourinho che aumenta il parco infortunati dei giallorosso.

La Roma però non si disunisce e tiene bene il campo, costruendo diverse occasioni offensive ed arrivando alla rete sull’asse Zaniolo-Abraham verso la mezzora. L’attaccante inglese avrebbe poco dopo l’occasione per il 2-0, ma il rigore in un primo tempo concesso ai giallorossi è revocato dal VAR.

Nella ripresa il Torino cerca di recuperare, ma deve fare i conti con l’infortunio di Belotti. La Roma resiste e porta a casa tre punti con il minimo sforzo. All’Olimpico è 1-0, decide Abraham.

La Roma supera il Torino e la classifica torna a sorridere.

Un successo fondamentale per la Roma di Mourinho che, con questi tre punti, stacca il gruppone a ridosso della zona Europa League e continua a tallonare l’Atalanta al quarto posto in classifica.

Classifica aggiornata: Napoli* 32, Milan 32, Inter 31, Atalanta 28, Roma 25, Lazio* 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Bologna 21, Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Sampdoria 15, Venezia 15, Udinese 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 8, Salernitana 8

*Una partita in meno