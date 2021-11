Pallone d’Oro, Evra ha annunciato il vincitore: “Complimenti a…”

Evra, tramite un post su Instagram, si è sbilanciato sull’assegnazione del Pallone d’Oro, facendo i complimenti a Messi.

Domani sarà il giorno dell’assegnazione del Pallone d’Oro, che ritorna dopo un anno di stop causa Pandemia. Ci sono ben cinque giocatori dell‘Italia di Mancini candidati alla vittoria finale: Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Jorginho e Barella. Tra questi quello che è ha più possibilità di vincere il trofeo è sicuramente il giocatore del Chelsea.

L’ex Napoli nono solo ha vinto l’Europeo con l’Italia, ma anche la Champions League e la Supercoppa Europea con i ‘Blues’. Gli altri due calciatori favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro sono Messi e Lewandowski. Il calciatore del PSG è riuscito a vincere finalmente una competizione, la Copa America, con l‘Argentina, mentre il polacco ha segnato più di settanta gol tra l’anno scorso e questa stagione.

Pallone d’Oro, Evra: “Complimenti a Messi per la vittoria”

La sensazione di tutti, con il trascorrere delle ore, è che Messi vinca di nuovo il Pallone d’Oro. Anche Patrick Evra è della stessa opinione. L’ex calciatore della Juventus e del Manchester United ha annunciato la vittoria dell’argentino su ‘Instagram’: “Complimenti a Messi per la vittoria del trofeo’.

Questo sarebbe il settimo Pallone d’Oro per Messi. Per l’argentino è stato un anno particolare, considerando il traumatico addio al Barcellona e l’arrivo al PSG. Il fuoriclasse ha segnato quattro gol in dieci gare in questo primo scorcio di stagione con la maglia della squadra parigina.