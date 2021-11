Milan, assist a Napoli ed Inter: crollo col Sassuolo. Esulta anche Mihajlovic

Due le partite questo pomeriggio. Milan che perde in casa contro il Sassuolo, mentre al Bologna basta un rigore per battere lo Spezia.

Milan che passa in vantaggio quasi subito con Romagnoli. Al 21′ è infatti 1-0 Milan. Il Sassuolo però reagisce immediatamente e nella seconda parte della prima frazione la ribalta. Prima Scamacca, su assist di Raspadori, poi l’autogol di Kjaer e all’intervallo è Sassuolo avanti 2-1.

Nella ripresa il Milan attacca, provando a creare grattacapi soprattutto con Ibra. E’ però il Sassuolo ad essere concreto e ad andare in gol con il solito Berardi (10° gol in carriera ai rossoneri). Per il Milan, a piovere sul bagnato, si mette anche il rosso a Romagnoli al 75′ che complica inevitabilmente ogni velleità di recupero.

Il Sassuolo difende e controlla. Il Milan recrimina per un tocco di mano di Ferrari nel finale, ma il VAR dice che non c’è nulla. I rossoneri non riescono nemmeno a ridurre le distanze e il match termina 1-3. Per il Milan si tratta della seconda sconfitta consecutiva, terzo match senza vittorie. Ora l’Inter è a -1 e il Napoli può allungare.

Bologna, a La Spezia basta un rigore di Arnautovic

Nell’altro match invece Spezia e Bologna sia annullano per 80′ di gioco. Poi Nzola commette un’ingenuità e manda dagli undici metri Arnautovic. L’ex Inter è gelido dal dischetto e porta avanti il Bologna. Lo Spezia tenta di recuperare il match, ma il Bologna resiste e porta a casa i tre punti.

Dopo questi risultati la classifica recita così: Napoli* 32, Milan 32, Inter 31, Atalanta 28, Roma* 22, Lazio* 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Bologna 21, Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino* 17, Sampdoria 15, Venezia 15, Udinese 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 8, Salernitana 8

*Una partita in meno