“Vi do una notizia bomba…”: De Laurentiis, annuncio tv in Argentina

Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di America TV, ha annunciato una possibile amichevole tra il Napoli e l’Argentina.

Sono ancora sotto gli occhi di tutti le immagini di ieri sera, che hanno fatto il giro del mondo, dell’inaugurazione della statua in onore di Maradona all’interno dello stadio di Fuorigrotta, che porta proprio il suo nome proprio. Il Napoli di Spalletti ha poi omaggiato come meglio non poteva il fuoriclasse argentino, vincendo 4-0 contro la Lazio.

La settimana appena trascorsa è stata contraddistinta da molti eventi per ricordare Diego Armando Maradona ad un anno dalla sua scomparsa. Ci saranno altre manifestazioni per ricordare l’ex giocatore del Napoli. A confermarlo è Aurelio De Laurentiis durante un collegamento di Hugo Maradona al canale argentino ‘America Tv’:

Maradona, De Laurentiis: “Stiamo cercando di organizzare un’amichevole tra il Napoli e l’Argentina”

“Vi do una notizia bomba. Stiamo collaborando con il ministro degli Esteri italiano Di Maio e l‘ambasciatore argentino a Roma per cercare di organizzare il prossimo 24 maggio in questo stadio una partita tra il Napoli e l’Argentina. La chiameremmo ‘The First Maradona Cup”’.

Il Napoli non parteciperà alla ‘Maradona Cup’ del prossimo 14 dicembre a Ryad in Arabia Saudita, a cui prenderanno parte il Boca Juniors e il Barcellona. La società azzurra ha deciso di non intervenire a questo competizione per non ingolfare ancora di più il fitto calendario di partite di questo periodo.