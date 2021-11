“È stato maleducato…”: addio Napoli, l’annuncio in radio

Dopo la vittoria clamorosa contro la Lazio, arriva l’annuncio che fa gelare il Napoli? Le parole del noto giornalista, Paolo Bargiggia

Con gli occhi ancora lucidi per l’omaggio a Diego Armando Maradona, è un lunedì dolce per Napoli ed il Napoli. Gli azzurri sono in vetta alla classifica della Serie A e si godono un 4-0 rifilato alla Lazio, tanto spettacolare quanto importante dal punto di vista del morale. Soprattutto, in una settimana segnata dalle due sconfitte (Inter e Spartak Mosca) e i tanti infortuni.

Grande protagonista è stato Dries Mertens, ma è difficile trovare un azzurro che non abbia reso contro la Lazio. Anche Lorenzo Insigne (apparso smarrito nelle ultime uscite) è sembrato nuovamente sul pezzo, seppur continui a mancargli il gol, ormai da qualche uscita. Sul capitano del Napoli, dopotutto, resta la grossa spada di Damocle del rinnovo e gli ultimi aggiornamenti non sembrano incoraggiare troppo il tifo partenopeo.

Napoli, Bargiggia su Insigne: “Si accorderà con l’Inter, De Laurentiis maleducato con lui”

Aggiornamenti che arrivano dal noto giornalista (ed esperto di calciomercato), Paolo Bargiggia: “Ormai Insigne è sempre più diretto ad andare altrove. A gennaio si accorderà con l’Inter – spiega Bargiggia ai microfoni di ‘1 Station Radio’ – Si registra un rapporto ai minimi storici tra il capitano azzurro ed il presidente Aurelio De Laurentiis”.

Di qui, il giornalista spiega: “Quest’ultimo è stato maleducato con Insigne, addirittura in presenza dei suoi compagni di squadra. E adesso è lo stesso calciatore a voler andar via: non vuole più averci a che fare con il patron del Napoli. Ragion per cui, occhio all’interesse dell’Inter: c’è già un accordo di contratto importante, sulla base salariale di 5-6 milioni di euro netti a stagione”.