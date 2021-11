Per Donnarumma c’è una conferma che sa di pessima notizia

Una conferma per il PSG che arriva direttamente dai piani alti. Donnarumma non sorride per la notizia di questi minuti

Gigio Donnarumma e le sue disavventure. Quella a Parigi è stata, fino ad ora, un’esperienza tutt’altro che tranquilla ed animata da grandi entusiasmi. Il tutto, ovviamente, legato ad una scarsa continuità che il portiere italiano ha ottenuto fino a questo momento. Il tutto legato, ovviamente, all’alternanza con l’altro portiere dei parigini, Keylor Navas.

I due, infatti, sono i protagonisti tra i pali della compagine francese, e spesso è stato proprio il portiere costaricano è stato spesso preferito all’italiano, nonostante il contratto importante che lega l’ex Milan alla sua nuova squadra. Alla base di tutto, ovviamente, le scelte dell’allenatore Mauricio Pochettino ha fatto dall’inizio dell’anno ad oggi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma, arriva la conferma del PSG su Pochettino

Insomma, Gigio non può di certo esultare per quello che è stato l’atteggiamento del suo allenatore in questi mesi. La volontà di proseguire l’alternanza con Keylor Navas, rappresenta una scelta chiara che però pone delle difficoltà oggettive per il portiere italiano.

LEGGI ANCHE >>> Il Pallone d’Oro consegnato a Messi ha scatenato un putiferio

Ma proprio sul futuro dell’allenatore argentino, arrivano delle dichiarazioni importanti dal presidente del PSG Nasser Al Khelaifi. Una sorta di conferma per Pochettino, arrivata attraverso i media in occasione del consegna del Pallone d’Oro a Lionel Messi: “Pochettino è qui e noi siamo contenti di lui. Non mi piacciono tutte le voci, non sono vere. Zidane è un allenatore top ma non ci sono stati contatti”, le parole di Al Khelaifi. Insomma, parole che di sicuro non faranno saltare di gioia Donnarumma.