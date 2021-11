“È già a Milano”: clamoroso colpo a sorpresa dal Chelsea

L’Inter è vicina all’acquisto di Malang Sarr dal Chelsea. Il difensore di origini senegalesi è una nuova alternativa per rinforzare il reparto arretrato.

L’infortunio di de Vrij ha mandato in allarme l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra, infatti, avrà bisogno di un esperto difensore, considerato che l’unica alternativa rimasta è Andrea Ranocchia, mentre gli altri profili sono adattati nel ruolo. Per tale ragione, riferisce ‘SportMediaset’, e per rinforzare la rosa la società nerazzurra starebbe chiudendo per il prestito del difensore centrale del Chelsea, Malang Sarr.

Inter, blitz per Malang Sarr: si lavora al prestito col Chelsea

L’indizio definitivo è stata la mancata convocazione del calciatore nella sfida dei Blues contro il Manchester United. Thomas Tuchel non l’ha inserito in lista e infatti il calciatore in serata era a Milano, in attesa che il blitz di calciomercato si concludesse nel migliore dei modi. Al momento, infatti, i club lavorano al prestito con diritto di riscatto ma la cifra finale non è stata ancora stabilita. Dovrebbe trattarsi di circa 15 milioni di euro.

Interessante è che a spingere Sarr verso l’Inter sia stato Romelu Lukaku, che avrebbe consigliato al compagno di squadra di cogliere l’occasione. Una parola alla quale il difensore ha dato molto credito, considerata l’esperienza vincente dell’attaccante con l’Inter. A favorire la riuscita della trattativa c’è anche l’ottimo rapporto della dirigenza nerazzurra con Federico Pastorello, agente del classe 1999 nonché l’essere indietro nelle gerarchie del tecnico Tuchel.