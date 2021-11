“Una mazzata incredibile”: Mondiali, sconfortante previsione per l’Italia

Gentile ha ammesso che il calcio italiano è in flessione e ha aggiunto che non raggiungere la qualificazione al Mondiale sarebbe una mazzata

L’Italia si giocherà a marzo la possibilità di qualificarsi al Mondiale in Qatar. Il sorteggio non è stato favorevole alla squadra di Roberto Mancini che non avrà sicuramente vita facile per completare l’opera che non è riuscita a risolvere nel proprio girone in cui la Svizzera si è imposta in virtù del finale rocambolesco.

Gli Azzurri a questo punto sono consapevoli di non poter più sbagliare per centrale la qualificazione alla manifestazione. Sarebbe un vero è proprio trauma non partecipare alla seconda edizione di fila del Mondiale.

Claudio Gentile, ai microfoni di ‘Radio Rai’, ha parlato di ‘mazzata tremenda’ se Mancini e il suo gruppo non dovessero farcela dopo la brillante vittoria all’Europeo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, Gentile: “Milan in calo, ottimo lavoro del Napoli ma il campionato è ancora lungo. Il calcio italiano è in calo”

Nel posticipo domenicale, ottima prestazione dei partenopei al ‘Maradona’. Gentile esalta la formazione azzurra: “Il Napoli ha onorato l’anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona nella maniera migliore. Si è trattata di una grande vittoria, la squadra di Spalletti sta facendo un ottimo lavoro. Il Milan ha perso terreno nelle ultime gare, vedremo cosa succedere nel girone di ritorno.

Complimenti pure al Sassuolo di Dionisi, sorprendente a ‘San Siro’: “Il Sassuolo ieri ha sorpreso la formazione di Pioli. La politica degli emiliani è quella giusta per operare nel calcio”.

Posto davanti ad un parallelismo tra la Juventus e la Nazionale, Claudio Gentile non ha avuto dubbi: “Mi auguro che entrambe riescano a raggiungere i propri obiettivi, i bianconeri a qualificarsi per la Champions e l’Italia per il Mondiale“.

E poi approfondisce: “Non è un periodo positivo per l’Italia, abbiamo saltato un Mondiale e rischiamo di saltarne un altro. Sarebbe una mazzata incredibile non andarci. Penso che nella finale playoff incontreremo il Portogallo. Il calcio italiano è in calo, non è più quello di un tempo”.

LEGGI ANCHE >>> Pallone d’Oro 2021, verdetto anticipato: “L’ha vinto lui”

Infine, Gentile si è soffermato pure sul caso delle plusvalenze in casa Juventus. Una situazione che rischia di condizionare l’umore della squadra di Max Allegri: “Quando sono stato in bianconero non c’erano questo tipo di problemi. Difficoltà legate a situazioni extracalcio possono presentarsi quando le cose non vanno bene. Per la Juventus sarebbe un fallimento non entrare in Champions. Sta ad Allegri centrare il quarto posto”.