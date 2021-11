Pallone d’Oro 2021, verdetto anticipato: “L’ha vinto lui”

Questa sera si terrà la consegna del Pallone d’Oro 2021: vittoria per Lionel Messi, argentino al suo settimo successo dal 2009 in poi

Questa sera, a Parigi, alle 20.30 si terrà la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. Il nome del vincitore, come da tradizione, intanto, inizia già a trapelare. Mai come quest’anno tuttavia il clima di incertezza ha regnato sovrano. Vari i calciatori indicati tra i favoriti.

Pallone d’Oro, Messi ha battuto ancora una volta la concorrenza: settimo premio per l’argentino

Il vincitore, salvo sorprese, sarà ancora una volta Lionel Messi. La notizia inizia a circolare ormai da qualche ora. Anche il ‘Corriere dello Sport’ ha rilanciato l’indiscrezione che già ieri era apparsa sul quotidiano sportivo madrileno ‘Marca’.

Per l’attaccante argentino sarebbe la settima conquista nello spazio di dodici anni. Quasi un duopolio quello della Pulce che, dal 2012 in poi (anno della prima vittoria) ha lasciato cinque edizioni anche a Cristiano Ronaldo. Al di fuori di loro due, una vittoria pure per Modric. Il suo ultimo successo era avvenuto nel 2019, anno in cui il premio è stato consegnato per l’ultima volta prima dell’interruzione favorita dal Covid.

Inutile sottolineare che Leo Messi è il calciatore che più di ogni altro è stato incoronato dal voto di giornalisti, capitani e ct delle nazionali deputati al conferimento del riconoscimento. Alle spalle dell’argentino, vincitore in sette occasioni, rimane Cristiano Ronaldo, con cinque consegne. Il portoghese a questo punto rimane staccato.

Sfuma definitivamente dunque il sogno di Jorginho ma soprattutto decadono pure le opzioni Benzema e Lewandowski. I due attaccanti di caratura mondiale avevano ricevuto numerosi endorsement nelle ultime settimane.

Restano cinque i vincitori italiani del Pallone d’Oro: l’oriundo Omar Sivori (1961), Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982), Roberto Baggio (1993) e Fabio Cannavaro (2010).

Sarà possibile seguire la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro anche in Italia. L’evento sarà trasmesso sia in chiaro da ‘Mediaset Canale 20’ sia da ‘Sky Sport’. L’evento riprende dopo la sospensione della passata edizione quando non vi è stata la consegna del prestigioso riconoscimento.