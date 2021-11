L’ufficialità che manda Cristiano Ronaldo su tutte le furie

Il Manchester United ha ufficializzato Rangnick: il tedesco guiderà fino a giugno i ‘Red Devils’ poi sarà consulente per altri due anni

Adesso è anche ufficiale: Ralf Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United. Si accomoderà sulla panchina dei ‘Red Devils’ in seguito all’esonero di Ole Gunnar Solskjaer avvenuto nella scorsa settimana. Il norvegese era stato sostituito temporaneamente da Michael Carrick. Si tratta comunque di una soluzione ad interim, come sottolineato dal club inglese nel comunicato con cui ha annunciato l’arrivo di Rangnick.

Manchester United, Ragnick nuova allenatore: nel 2016 riservò parole poco carine per Cristiano Ronaldo

Il tecnico tedesco, 63 anni compiuti a giugno, ha firmato un contratto particolare. Sarà infatti il traghettatore del Manchester United in questa stagione. Il rapporto con la formazione inglese proseguirà poi per altre due stagioni.

Nel biennio successivo tuttavia, il ruolo di Rangnick sarà differente. Offrirà infatti un servizio di consulenza. I ‘Red Devils’ nel comunicato di presentazione hanno parlato di lui come un innovatore e tecnico rispettato in Europa.

Il tedesco rileva lo United in ottava posizione con 18 punti in classifica. La Champions League in questo momento è distante cinque lunghezze. Al quarto posto, infatti, sono al momento appaiate West Ham e Arsenal, a quota 23.

Una soluzione non molto gradita a Cristiano Ronaldo, che – per usare un eufemismo – non è per nulla il principale estimatore di Rangnick. Complice una frase del nuovo inquilino della panchina dell’Old Trafford che nel 2016 giudicò troppo vecchi per lui sia CR7 sia Messi. Intanto, con il Chelsea, il campione portoghese è rimasto in panchina… Un primo segnale di ciò che lo attenderà?

In passato, Rangnick è stato vicino ad occupare la panchina del Milan subentrando a Stefano Pioli. La società rossonera ha successivamente deciso di confermare la fiducia al tecnico parmigiano con cui ha compiuto grandi passi in avanti nell’ultima stagione e mezza. In passato, il tecnico ha allenato tra le altre il Lipsia.