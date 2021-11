Il video che incastra Cristiano Ronaldo: “In realtà non sembra…”

Nelle ultime ore è emerso un video riguardo Cristiano Ronaldo, una risposta quasi al post pubblicato qualche ore fa dal campione portoghese.

Nonostante la sua assenza da Parigi Cristiano Ronaldo continua a far discutere. Qualche ora fa il campione portoghese ha pubblicato un post social dove attaccava uno dei capo redattori di France Football e tra gli organizzatori del Pallone d’Oro.

Pascal Ferrè aveva dichiarato che l’unica vera ambizione di Ronaldo era lottare per vincere il Pallone d’Oro ed il portoghese ha reagito duramente dandogli ‘del bugiardo’. Il giornalista Tancredi Palmeri ha pubblicato un post con un video che parzialmente smentisce il portoghese.

Mmh but actually doesn’t look like the director of France Football @Pasferre has lied about Cristiano Ronaldo obsession for winning more #BallonDor than anybody else.

Have a look at this video pic.twitter.com/3xGE7CtiTm

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2021