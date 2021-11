“John Elkann ha deciso, rivoluzione Juventus”: la ricostruzione

La Juventus non sta vivendo un periodo semplice sia fuori che in campo: ora John Elkann potrebbe prendere decisioni importanti.

La Juventus sul campo, soprattutto in Serie A, non sta conducendo una stagione degna della squadra che è riuscita a vincere ben nove scudetti consecutivi. Al di fuori del campo di gioco, però, la situazione non migliora: il club bianconero è alle prese con un’inchiesta sulle plusvalenze condotta dalla procura di Torino.

Ora spetta a John Elkann comprendere come poter affrontare al meglio questo momento delicato: sarebbe previsto perciò per la giornata di domani un incontro con i legali e i vertici della Juventus. In gioco c’è anche e soprattutto il posto della presidenza attualmente occupato ancora da Andrea Agnelli.

Juventus, possibile decisione in arrivo da parte di Elkann: Agnelli è sempre più in bilico

La gestione condotta da Andre Agnelli del club bianconero convince sempre meno. Ora, dopo lo ‘scoppio’ dell’inchiesta sulle plusvalenze, secondo ‘Dagospia’ il suo posto sulla poltrona della presidenza della Juventus sarebbe sempre più in bilico. Già ‘La Stampa’ ha affermato che: “Quasi a confermare che dopo anni di gestione oculata, e prima ancora di rispetto assoluto del dna bianconero, la maionese è improvvisamente impazzita“.

Proprio in merito a questa disamina, allora, ‘Dagospia’ ha affermato che: “John Elkann ha deciso: Andrea Agnelli non è più adatto al gestire la Juve“. Non c’è ancora nulla di certo ma già dopo la riunione dei vertici bianconeri che si dovrebbe appunto tenersi nella giornata di domani probabilmente si potranno avere aggiornamenti più concreti.