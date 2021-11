Chi vincerà il Pallone d’Oro del 2021? Secondo Tancredi Palmeri sarà assegnato a Messi. Il suo podio è piuttosto interessante e propone poi un’iniziativa.

É la giornata del Pallone d’Oro. Il premio assegnato dalla giuria di ‘France Football’ è attesissimo, dopo un anno di assenza a causa della pandemia. Se Cristiano Ronaldo per questa stagione sembra da considerare escluso, anche a causa dei risultati non troppo esaltanti con la Juventus, Leo Messi appare ancora come il favorito su tutti, nonostante i tanti nomi in ballo.

Pallone d’Oro, il podio del giornalista: lo vincerà Messi

My #BallonDor2021 podium 1. Messi

2. Jorginho

3. Kanté (note: I would give a retroactive Ballon d’Or 2020 to Lewandowski) — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2021

L’Italia, ad esempio, ci spera un po’ in Donnarumma e Jorginho, grandi protagonisti della vittoria di EURO 2020 e l’italo-brasiliano anche di quella col Chelsea in Champions League. La maggior parte, invece, pende in favore di Robert Lewandowski, sfortunato durante la precedente stagione, poiché l’avrebbe senza dubbio meritato dopo la vittoria col Bayern Monaco del massimo trofeo continentale per club. Al di là di ogni speranza, la realtà concreta parla ancora di Leo Messi.

Passato dal Barcellona al PSG, è difficile scalzare l’asso argentino, che pare stia vivendo un grande momento di serenità in Francia nonché con la Nazionale, di cui finalmente è trascinatore e la quale è già qualificata ai Mondiali di Qatar del 2022. Il giornalista della CNN e BeIN Sports, Tancredi Palmeri, infatti, esprimendo la sua opinione su Twitter non ha dubbi: “Il mio podio per il Pallone d’Oro: Messi, Jorginho e Kanté. Ne avrei assegnato uno retroattivo a Lewandowski per il 2020″. Mancano poche ora per sapere se avrà avuto ragione.