Pallone d’Oro, Nagelsmann gela Messi: “Voglio ricordare che…”

Chi vincerà il Pallone d’Oro? Per Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, non dovrebbero esserci dubbi: lo merita Robert Lewandowski.

Il giorno della consegna del Pallone d’Oro è arrivato. Dopo settimane di interrogativi su chi sarà il vincitore del prestigioso premio stagionale, non resta che attendere la serata di questo 29 novembre per saperlo. La lista dei finalisti, stilata da ‘France Football’, è nota da settimane. Si tratta di Jorginho, Donnarumma, Bonucci, Barella, Chiellini, Kjaer, Lautaro Martinez, Bruno Fernandes, Messi, Cristiano Ronaldo, Kantè, Mbappè, Benzema, Mahrez, Gerard Moreno, Pedri, De Bruyne, Lukaku, Lewandowski, Haaland, Sterling, Kane, Foden, Mount, Ruben Dias, Neymar, Salah, Modric, Suarez, Azpilicueta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pallone d’Oro, Nagelsmann promuove la candidatura di Lewandowski

Chi avrà la meglio? Ognuno ha detto la sua e pare che quest’anno i due recordman, Messi e Ronaldo, siano principalmente osteggiati dal centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski. Proprio della sua candidatura ha parlato Julian Nagelsmann, allenatore del club bavarese: “È un trofeo importante, lo sanno tutti. Voglio ricordare ancora una volta quanto lo meriti Lewandowski. Non c’è dubbio che giochi con questa costanza e questo atteggiamento da tempo e vorrei ricordare che non c’entrano solo i gol, è proprio l’atteggiamento che ha quando si allena e gioca che fa la differenza”.

LEGGI ANCHE >>> “Se non vanno in Champions…”: Juve, la previsione fa gelare Allegri

Il tecnico ha praticamente fatto “propaganda” per il suo calciatore, evidenziandone la grande attitudine, ma è sotto gli occhi di tutti e infatti è il favorito di una buona fetta di appassionati, che ritengono il polacco lo meritasse già nel 2020 dopo la vittoria della Champions League. Tuttavia, pare che ancora una volta in vantaggio ci sia Leo Messi. Non resta che attendere qualche ora per saperlo.