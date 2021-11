“Se non vanno in Champions…”: Juve, la previsione fa gelare Allegri

La Juve continua a non carburare, se Allegri dovesse mancare la Champions potrebbe perdere Chiesa: Chelsea e Bayern lo seguono attentamente

Lo stop contro l’Atalanta ha fatto ripiombare la Juventus nelle sue incertezze. I bianconeri, che si erano già fermati con il Chelsea, sono tornati a frenare in casa contro la squadra di Gian Piero Gasperini. La corsa Champions condizionerà i piani di mercato della squadra di Massimiliano Allegri. Se dovesse mancare la qualificazione alla principale manifestazione europea, scrive Nicolò Schira su Twitter, la Juventus potrebbe anche subire uno ‘scippo’ importante.

Juventus, due big sognano Federico Chiesa: Chelsea e Bayern Monaco seguono l’Azzurro di Max Allegri

Il percorso in campionato determinerà le scelte estive della dirigenza che nel caso di mancata qualificazione in Champions dovrà rivedere i propri progetti e ridimensionare i costi per fronteggiare ai minori ricavi.

Secondo le informazioni del giornalista Nicolò Schira, Federico Chiesta è tra i calciatori juventini maggiormente apprezzati all’estero. L’esterno ex Fiorentina è seguito molto attentamente da Chelsea e Bayern Monaco in vista della prossima estate. Se i bianconeri dovessero mancare il piazzamento Champions, i due top club daranno l’assalto al calciatore che tuttavia sta bene a Torino. Al momento, Chiesa è incedibile per la Juventus che già dopo Euro 2020 ha rifiutato un’offerta per lui.

In questa stagione, il 24enne attaccante esterno di Max Allegri ha firmato 3 gol tra Serie A e Champions League in 16 partite. Non sempre però è partito dal primo minuto. Da un po’ di tempo a questa parte però il tecnico sembra non voler più rinunciare a lui nell’undici titolare. La Juventus nei prossimi mesi dovrà completare il suo riscatto dalla Fiorentina per 40 milioni di euro, come parte dell’accordo sottoscritto al momento del suo arrivo in prestito oneroso (per 10 milioni), un anno fa. Il calciatore si è intanto fermato nella sfida di sabato e tornerà in campo soltanto nel 2022 a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra.

In campionato, i bianconeri sono distanti sette punti dal quarto posto, in mano proprio all’Atalanta. La partita dell’Allianz Arena infatti metteva in palio punti dal peso specifico doppio e, con la sconfitta, la squadra di Allegri ha perso contatto. Davanti a sé anche la Roma, più in alto di quattro lunghezze. Per gli uomini di Allegri sarà necessario imprimere un altro ritmo al proprio cammino per rimontare.