L’ufficialità che fa impazzire Donnarumma e il Psg

Dopo una grande stagione arriva l’ennesimo riconoscimento per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Psg ha vinto il premio Yashin.

L’ex portiere del Milan, ora al Psg, Gianluigi Donnarumma termina alla grande il suo 2021. L’estremo difensore è stato premiato con il premio Yashin 2021, competizione che premia il miglior portiere della stagione in corso.

Un riconoscimento sicuramente dovuto al portiere che non solo ha contribuito a riportare il Milan in Champions League, ma soprattutto ha avuto un ruolo decisivo per la vittoria dell’Italia negli ultimi europei.

Donnarumma ed una stagione da record

‘Gigio’ ha trascinato i colori azzurri sia in semifinale che in finale rispettivamente contro Spagna e contro Inghilterra dove ha parato diversi rigori e compiuto diversi interventi che hanno portato l’Italia sul tetto d’Europa. Dopo un inizio leggermente in salita il portiere di Castellammare ha pian piano conquistato la titolarità anche al Psg dove ora risulta come uno dei perni della squadra.

Il premio Yashin è stato inaugurato nel 2019 e l’estremo portiere italiano succede ad Alisson. L’azzurro ha battuto 9 avversari tra cui anche il portiere dell’Inter Samir Handanovic ed il suo compagno di squadra (e gran rivale) Keylor Navas.