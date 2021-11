Lazio, tre acquisti a gennaio: c’è anche il pupillo di Sarri

Tre acquisti per la Lazio per cercare di smuovere definitivamente la classifica per tentare l’assalto alle prime posizioni per un posto in Champions League. Sarri ha già individuato il suo pupillo

Il mercato della Lazio di gennaio potrebbe basarsi principalmente su un doppio acquisto sugli esterni offensivi. Un doppio affondo per cercare di dare una valida alternativa a Felipe Anderson e Pedro. Occhi puntati su Boga, pupillo di Sarri, anche se il Sassuolo difficilmente aprirà le porta alla cessione del francese.

Boga piace anche all’Atalanta e Gasperini lo avrebbe già indicato come rinforzo ideale per il l’attacco atalantino. 40 milioni la valutazione fatta dal Sassuolo, cifra che avrebbe già raffreddato l’interesse della Lazio, ma anche quello dell’Atalanta. Sarri, dal canto suo, potrebbe puntare l’indice su Berardi, ma anche in questo caso il Sassuolo difficilmente aprirà alla cessione dell’esterno della Nazionale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Acquisti Lazio, caccia anche a un centrale difensivo e una mezz’ala

Uno o due esterni offensivi d’attacco, ma anche un nuovo centrale difensivo e una nuova mezz’ala. In difesa piace Rugani, chiuso dalla fitta concorrenza in casa Juventus. L’ex Cagliari potrebbe dire addio ai bianconeri a gennaio e riabbracciare Sarri dopo la parentesi all’Empoli.

LEGGI ANCHE >>> “John Elkann ha deciso, rivoluzione Juventus”: la ricostruzione

Non trovano riscontri le ultime indiscrezioni sul possibile affondo della Lazio per Bernardeschi. Il centrocampista della Juventus, adattabile anche nel ruolo di esterno offensivo, potrebbe rimanere in bianconero fino al termine della stagione (fine contratto giugno 2022).