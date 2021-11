Roma, tre acquisti per gennaio: c’è anche il vice Abraham

Tre nuovi acquisti per la Roma nel mercato di gennaio per cercare di completare l’organico a disposizione di Mourinho in vista della seconda parte di stagione. Possibile assalto anche a un nuovo centravanti

Il mercato della Roma potrebbe partire dall’affondo reale e concreto su un nuovo centravanti capace di dare il campo ad Abraham in casi di stretta necessità. Il club giallorosso sarebbe pronto a valutare un affondo totale già nelle prossime settimane. Tanti i nomi nella lista dei capitolini, ma si punterà su un profilo giovane e dai margini di miglioramento.

Lucca intriga i giallorossi, ma sul centravanti del Pisa resta agguerrita la concorrenza dei top club italiani. 20 milioni il costo del cartellino dell’attaccante dei toscani, ma difficilmente la Roma riuscirà a mettere le mani sull’attaccante già dalla sessione invernale. Non trovano conferme le voci su un possibile interesse per Petagna e Muriel.

Acquisti Roma, Zakaria primo nome per il centrocampo: Izzo per la difesa

Per il ruolo di centravanti non è escluso che la Roma possa puntare su Scamacca, il quale piace particolarmente a Mourinho. Serviranno 25-30 milioni per convincere il Sassuolo. A centrocampo piace Zakaria, ma sul centrocampo svizzero resta forte anche l’interesse della Juventus.

Infine, per la fase difensiva, Mourinho potrebbe dire sì al possibile interesse per Izzo del Torino. Il difensore potrebbe lasciare i granata e tornare di moda per il mercato di gennaio dei giallorossi.