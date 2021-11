Tegola in Serie A: stop di due mesi, il sostituto arriva dal Milan

Potrebbe arrivare dal Milan, dove non trova spazio, il sostituto per una squadra privata del suo bomber: occasione per due?

Classe 2001, il suo nome era diventato conosciuto tra tutti gli appassionati di calcio italiano dopo il precoce esordio in Serie A, arrivato mentre indossava la maglia del Genoa contro il Torino a soli 15 anni e 280 giorni il 22 dicembre 2016. Da allora però, complici due trasferimenti poco fortunati, sembra essere sparito dai radar.

Stiamo parlando di Pietro Pellegri, attaccante ligure che pur essendo arrivato addirittura a indossare la maglia della Nazionale – nel 2020, amichevole contro l’Estonia – resta ancora in cerca della consacrazione mancata dopo il trasferimento al Monaco. E che certo non ha trovato al Milan.

Arrivato la scorsa estate in rossonero, Pellegri a oggi ha collezionato infatti appena 4 presenze scendendo in campo per complessivi 82 minuti. Difficile del resto trovare spazio stando dietro a Ibrahimovic e Giroud nelle gerarchie di Pioli. Una situazione che a gennaio potrebbe spingerlo a cambiare aria.

Il Toro perde Belotti e guarda al Milan: obiettivo Pellegri

Secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola Pellegri potrebbe cercare la consacrazione a lungo rimandato andando a indossare la maglia del Torino già nel prossimo calciomercato di gennaio.

I granata infatti hanno perso per infortunio il bomber Belotti, che resterà ai box per due mesi, e sembrerebbero intenzionati a puntare forte sull’ex enfant prodige del Genoa per assicurare a Juric un’alternativa di qualità a Sanabria.

Certo sotto la Mole Pellegri potrebbe trovare lo spazio di cui necessita per dimostrare tutte le sue qualità. L’operazione inoltre dovrebbe essere semplice, vista la scarsa considerazione di cui il giovane gode agli occhi di Pioli. Un’occasione per due insomma, per il ragazzo e per il Toro: si farà?