Lewa e Messi scoppiano a ridere per Ronaldo: il retroscena

Scoppia la polemica per una foto di Ronaldo mostrata durante la serata di premiazione per il Pallone d’Oro.

È fin da subito scoppiata la polemica per una foto del grande assente alla serata di cerimonia per il Pallone d’Oro. Durante l’evento è, infatti, stata mostrata un’immagine, di qualche anno fa e appartenente a una copertina di Vanity Fair, in cui è ritratto Cristiano Ronaldo, insieme a Didier Drogba, che è stato tra l’altro co-conduttore della serata.

Nella foto in questione, però, entrambi indossavano solo degli slip e Drogba, infatti, rimasto sorpreso, ha commentato solamente con un “Ma perché?” tra le risate generali della sala. Cristiano Ronaldo, grande assente della premiazione insieme a Benzema, è rimasto per ora in silenzio.

Pallone d’Oro, una foto di Ronaldo e Drogba scatena le risate di Lewa e Messi

Dopo alcune indiscrezioni che davano Cristiano Ronaldo assente perché consapevole già prima della cerimonia di non aver vinto il Pallone d’Oro (ipotesi smentita da CR7 stesso sui social), il portoghese non si è effettivamente mostrato alla serata in cui erano presenti i grandi campioni del calcio europeo. In molti, soprattutto tra i sostenitori dell’attaccante, non hanno però digerito una scelta presa dagli organizzatori dell’evento.

La polemica sui social è perciò esplosa sotto l’espressione “Disrespect“, ovvero “mancanza di rispetto”. Cristiano Ronaldo, quindi, oltre a dover digerire la vittoria del trofeo da parte del suo ‘acerrimo nemico’ Lionel Messi, ha anche dovuto assistere, anche se non lì personalmente in quel momento, alle risate della Pulce, di Lewandowski e di tutti i presenti in sala.