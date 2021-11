“Descrivi Donnarumma”: la UEFA non si aspettava questa reazione

Donnarumma è stato premiato, nella serata dedicata al Pallone d’Oro, come miglior portiere: la UEFA chiede agli utenti di ‘Twitter’ cosa ne pensano.

Gianluigi Donnarumma ha vinto ieri il Trofeo Yashin ed è stato perciò incoronato come il miglior portiere del 2021. Complici sicuramente le grandi prestazioni dimostrate durante gli Euro2020 e gli interventi decisivi sui calci di rigore, parati nella semifinale contro la Spagna e nella finale contro l’Inghilterra.

Non tutti, però, hanno particolarmente apprezzato la decisione di scegliere proprio Donnarumma come vincitore da premiare. Inoltre, la UEFA tramite il proprio profilo ‘Twitter’ ha voluto postare una foto proprio del portiere del PSG, chiedendo agli utenti di commentare la vittoria con un emoji. Le reazioni sono sono state tutte positive.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

UEFA su Donnarumma: “Descrivi con una emoji”, si scatenano i commenti social

La UEFA, quindi, ha chiesto sul proprio profilo ‘Twitter’ di descrivere con una emoji la foto in cui viene ritratto Gianluigi Donnarumma sorridente dopo aver ricevuto il premio Yashin. Il portiere ha battuto importanti rivali, come Mendy del Chelsea e Jan Oblak dell’Atletico Madrid che sono arrivati con lui sul podio. Le reazioni degli utenti al tweet di UEFA non sono state particolarmente positive nei confronti del portiere del PSG.

LEGGI ANCHE >>> L’ironico messaggio di Pessina sul Pallone d’Oro a Messi

In totale sono arrivati al tweet in un paio d’ore ben 197 risposte ma il numero dei commenti sembra destinato a salire. L’emoji che va per la maggiore è sicuramente quella che rappresenta banconote, o comunque soldi in generale. Motivo per cui Donnarumma è stato accusato dai più di aver scelto di passare al Paris Saint-Germain. Non manca qualche punto interrogativo e qualche faccia perplessa, tra la minoranza che ha battuto le mani per lui o ha visto la sua vittoria come qualcosa da poter racchiudere in un ‘top’.