Tutto pronto per Atalanta-Venezia, gara che insieme a Fiorentina-Sampdoria apre il turno infrasettimanale della 15esima giornata di Serie A.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Venezia, gara delle 18:30 della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Gewiss Stadium di Bergamo, Gian Piero Gasperini ospita il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti. I bergamaschi, reduci da tre vittorie consecutive, cercano il quarto successo di fila. I veneti, invece, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter, sono alla caccia dei tre punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. A dare il via al match sarà il signor Santoro di Messina. Al VAR, invece, ci sarà la coppia formata da Nasca e Fiore.

Atalanta-Venezia, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Scalvini, Koopmeiners, Hateboer, G. Pezzella, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Muriel, Piccoli.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Lezzerini, Molinaro, Modolo, Svoboda, Heymans, Bjarkason, Tessmann, Henry, Kiyine, Schnegg, Peretz, Forte.