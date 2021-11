“Preferisco che…”: Juve, che risposta di Dybala al fantallenatore

Un errore che non farà felici i fantallenatori, quello di Dybala dal dischetto nel finale di Salernitana-Juve. Arriva la risposta dell’argentino

La Juve torna a vincere dopo due sconfitte consecutive tra Champions e campionato. Non dovrebbe far notizia, il fatto che la Vecchia Signora porti a casa tre punti contro una squadra più che abbordabile come la Salernitana. Eppure, il momento particolare implica anche la possibilità di andare incontro a qualche scivolone clamoroso. Cosi non è stato allo Stadio Arechi di Salerno, dove la squadra di Allegri si è imposta con personalità.

Trascinatore della serata è stato Paulo Dybala. Finalmente, penseranno i tifosi della Juventus, che hanno avuto modo di godersi l’attaccante argentino sui suoi standard. Autore di un gol in avvio, ed in generale abile a prendere la squadra per mano e portarla alla vittoria. E proprio la prestazione importante, messa in campo dalla Joya, può tranquillamente mettere in secondo piano la ‘scivolata’ finale.

Dybala, errore dal dischetto: la risposta al fantallenatore

L’argentino si è presentato sul dischetto proprio sul finale di partita. Calcio di rigore concesso dall’arbitro, occasione per portarsi sullo 0-3 ma anche per arrivare ad una doppietta che avrebbe ridato ancor più consapevolezza al giocatore argentino. Ma Dybala ha deluso i tifosi, ma soprattutto i fantallenatori: si, perchè l’errore dal dischetto è ininfluente sul risultato, chiaramente, ma c’è chi gli ha fatto notare la delusione per un altro aspetto, lontano dal campo.

“+3, ma non al fanta..”, gli ha scritto un utente su Instagram, richiamando chiaramente il fatto che il gol di Dybala, misto al rigore sbagliato, non porterà nessun bonus nelle tasche dei fantallenatori, visto che proprio l’errore dagli undici metri vale un -3. Ma proprio la Joya ha risposto in maniera convinta e decisa: “Preferisco che vinca la Juve“, ha risposto l’attaccante.