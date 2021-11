“Mi auguro che…”: Juventus, l’ex Cobolli Gigli trema

Il caso plusvalenze rischia di mettere nei guai la Juventus. Sul tema è intervenuto anche l’ex presidente bianconero Cobolli Gigli.

Il tema caldo in questi giorni è il caso plusvalenze. La Juventus, assieme a diversi altri club, è sotto la lente di ingrandimento per alcune valutazioni gonfiate. Al momento è impossibile prevedere quali saranno gli sviluppi della vicenda.

La speranza, condivisa da molti tifosi bianconeri, è che questo caso non si riveli una nuova calciopoli, con la Juventus che sarebbe pesantemente penalizzata. A far eco alle speranze dei tifosi si è messo anche Cobolli Gigli. L’ex presidente della Juventus è intervenuto ai microfoni di Adnkronos esternando le sue considerazioni sulla vicenda.

“Come sempre, quando ci sono notizie di una certa rilevanza si tende a ingigantire.” ha dichiarato Cobolli Gigli. “Il mio augurio è che non avvenga un’altra calciopoli. Le prove portate dalla Procura sono ancora da verificare”

Juventus, caos plusvalenze. Cobolli Gigli predica calma

L’ex numero uno bianconero si è detto fiducioso che il polverone nei prossimi giorni si abbasserà. “Tra qualche giorno secondo me la notizia perderà di attualità e se ne parlerà di meno.”

Spazio poi per una considerazione sui rapporti all’interno della famiglia Agnelli, in risposta alle voci di una rottura tra John Elkann e il cugino e attuale presidente della Juve Andrea Agnelli: “La Juventus ha fatto una dichiarazione di non colpevolezza, e il fatto che John Elkann sia andato alla partita dimostra solidarietà verso il presidente Agnelli”