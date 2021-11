Allegri cambia modulo: l’assenza di Chiesa stravolge la Juve

Allegri potrebbe cambiare modulo considerata l’assenza di Chiesa fino al prossimo gennaio 2022. Il tecnico bianconero potrebbe prendere in considerazione l’idea di passare definitivamente al 4-3-3

L’infortunio di Chiesa potrebbe spingere Allegri a valutare il definitivo passaggio al 4-3-3. L’esterno offensivo bianconero potrebbe tornare a disposizione solamente in vista del prossimo gennaio 2022. Il tecnico della Juventus potrebbe affidarsi a Kulusevski e Bernardeschi sugli esterni, ma la sensazione è che Allegri possa valutare anche la soluzione Kean esterno sinistro offensivo.

Un nuovo piano tattico per cercare di mettere da parte l’attuale crisi di risultati, soprattutto in vista delle prossime sfide decisamente alla portata per la compagine juventina. Un nuovo 4-3-3 a trazione anteriore che potrebbe rivelarsi un passaggio definitivo al tema tattica del proseguimento della stagione.

Allegri cambia modulo: idea Kean esterno offensivo d’attacco

Come accennato, Kulusevski potrebbe prendere il posto di Chiesa sulla fascia destra, mentre Allegri starebbe pensando alla soluzione Kean nel ruolo di esterno d’attacco di sinistra per completare il reparto offensivo. Dybala e Morata si giocheranno il ruolo di centravanti titolare.

Difficilmente Kaio Jorge riuscirà a scalare in maniera immediata le gerarchie offensive della Juventus, ma Allegri potrebbe affidarsi al brasiliano a gara in corso. Come confermato dallo stesso tecnico della Juventus, anche Soulè sarà aggregato in prima squadra considerato il ko di Chiesa.