L’ironico messaggio di Pessina sul Pallone d’Oro a Messi

Matteo Pessina scherza così sui social dopo la notizia della vittoria da parte di Lionel Messi dell’ambitissimo Pallone d’Oro.

Matteo Pessina oltre a dimostrare ogni giorno di più, specialmente dopo le prestazioni tenute in Euro2020, quelle che sono le sue doti calcistiche, ancora una volta ha parlato sul suo profilo ‘Instagram’, strappando un sorriso ai suoi seguaci.

Famosi, infatti, sono stati proprio durante lo svolgimento degli Europei, i suoi ‘Diario di bordo’, con cui è riuscito a emozionare i tifosi italiani. È stato in grado di trasmettere le emozioni vissute dal gruppo azzurro. Ma anche le emozioni provate da lui stesso che ha, fin da quando era bambino, sognato di essere lì.

Pallone d’Oro, Pessina ci scherza su: “Grazie a tutti”

Matteo Pessina torna quindi a far sorridere i suoi tifosi tramite il proprio profilo ‘Instagram’. Stavolta il pretesto è stato quello della vittoria da parte di Lionel Messi del settimo Pallone d’Oro della sua carriera. Il giocatore dell’Atalanta, infatti, ha realizzato un fotomontaggio in cui ha posto il suo volto sorridente al posto di quello della Pulce.

Con il Pallone d’Oro in mano, Pessina ha voluto perciò ringraziare tutti coloro che l’avrebbero ‘sostenuto in quest’impresa’. Il grande e contagioso sorriso dimostra l’ironia a cui sono state accompagnate le parole: “Grazie a tutti. #Pessi“. Una story pubblicata su ‘Instagram’ che ha fatto perciò ridere i suoi tifosi ma non solo.