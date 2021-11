Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, dopo la gara con la Salernitana è intervenuto spiegando un gesto fatto in occasione della rete annullata.

Uno 0-2 per la Juventus in occasione della gara di campionato contro la Salernitana che fa gioire il capitano Giorgio Chiellini. Ai microfoni di ‘DAZN’ il difensore italiano interviene sulla stagione bianconera, che è piuttosto lontana dalla serenità delle annate precedenti, nonostante la grande fiducia nel gruppo e nel lavoro di mister Allegri.

Juventus, Chiellini bacia lo stemma bianconero: “Stiamo vicini al club”

“Il mister ha usato le parole giuste per farci capire il momento”, ha esordito Chiellini dando all’allenatore i meriti della reazione. “In questo momento più che mai serve senso di responsabilità e non bisogna fare niente di straordinario ma le cose normale con testa. Oggi abbiamo giocato con umiltà e pensiamo di partite in partita”, ha proseguito.

Un gesto ha colpito i tifosi ma ha destato attenzione anche alle telecamere. In occasione della rete segnata da Chiellini, poi annullata a causa di un fallo da parte di Kean, il calciatore ha baciato lo stemma bianconero prima di abbracciare i compagni in panchina. Il capitano spiega così il gesto: “La Juventus ha dato tanto a tutti e ci sono momento nella vita in cui bisogna restituire. Ora bisogna stare vicini a questo club e tutti insieme ne verremo fuori”.