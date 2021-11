Dybala trascina e ‘scivola’, la Juve si rialza a Salerno

Vittoria per la Juventus sulla Salernitana mentre, nel turno infrasettimanale di Serie A, Verona e Cagliari non vanno oltre il pareggio.

Dopo il grande scivolone in occasione del match di campionato contro l’Atalanta, la Juventus recupera in occasione della sfida alla Salernitana. Per Allegri due attesissime gioie, ovvero le reti degli attaccanti Dybala e Morata. Il Verona, invece, in casa non riesce ad andare oltre un punto contro il Cagliari e la partita finisce a reti bianche.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, la Juventus vince sulla Salernitana. Pareggio in Verona-Cagliari

Subito reattivi i bianconeri contro la Salernitana. Nei primi 10′ la squadra di Allegri si rende pericolosa in area con un doppio tentativo da parte di Dybala e Kulusevski. Simy gira di testa al 15′ e s’impensierisce la retroguardia ospite, ma alla fine la Juventus al 21′ va in vantaggio con Dybala. Scambio al limite dell’area tra l’argentino e Kulusevski, che serve il compagno, il quale segna con un tiro nell’angolino. Al 28′ ci sarebbe un raddoppio con Chiellini che approfitta dopo una punizione battuta da Cuadrado, ma il VAR annulla la rete per fallo di Kean. Nel secondo tempo appare più sveglia la Salernitana e infatti arriva una ghiotta occasione per Ranieri, il cui tentativo finisce sul palo. Al 70′ si chiude virtualmente la sfida con Morata, che approfitta di un cross in area di Alex Sandro. Gol! Sul finale due brividi ancora con Dybala, che prima ci prova da calcio d’angolo e poi all’86’ scambia con Morata e Belec è costretto alla grande parata. La sfida termina 0-2.

LEGGI ANCHE >>> Verona-Cagliari, scoppia la rissa: coinvolti anche i due allenatori

Di scena al Bentegodi, invece, una partita a secco di gol ma piuttosto emozionante. Il Verona ha quasi sempre mantenuto il piglio della gara, sprecando diverse occasioni da gol. Cagliari decisamente più modesto, nonostante nel secondo tempo abbia avuto le sue opportunità per portasi in avanti. Il risultato è 0-0.