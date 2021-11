Verona-Cagliari, scoppia la rissa: coinvolti anche i due allenatori

Momenti di tensione durante la sfida tra Verona e Cagliari. Si accesa una vera e propria rissa, protagonisti anche Mazzarri e Tudor.

Un momento di grande tensione, quello vissuto nel secondo tempo di Verona-Cagliari. Due squadre che hanno bisogno di punti per tentare ad agguantare la salvezza il prima possibile. E proprio per questo le due squadre hanno messo tutto in campo per cercare di portare a casa punti. Soprattutto i sardi, al momento, vivono una situazione complicata con l’ultimo posto in classifica in concomitanza con la Salernitana (ovviamente prima delle due sfide di stasera).

E cosi all’inizio del primo tempo si sono vissuti momenti di forte tensione. Il tutto nato da un brutto fallo a centrocampo di Giovanni Simeone, uno dei protagonisti di questa prima parte della stagione. Da qui concitazione, giocatori di entrambe le squadre che sono entrati in contatto per una maxi-rissa nel pieno del secondo tempo.

Verona-Cagliari, scoppia la rissa: dentro anche Mazzarri e Tudor

Come detto, tutto nato da un fallo di Simeone al 49′ su Nandez. Intervento evidentemente scomposto, che ha portato al cartellino giallo. Scatenato inizialmente Mazzarri, che ha subito cercato l’attenzione dell’arbitro, ma gli animi si sono prontamente accesi anche tra i giocatori. Cosi Keita Balde ha spinto proprio Simeone, per poi scatenare la reazione di tutti i giocatori.

Protagonista anche Tudor, che ha avuto un diverbio molto acceso con Joao Pedro. Squadre ammucchiate a ridosso delle due panchine, ed arbitro che ha dovuto prontamente ammonire Simeone, Keita Balde e Lazovic, quest’ultimo tra i giocatori più agguerriti durante il momento di concitazione.