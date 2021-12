Il Manchester City sugli spalti della Serie A: l’obiettivo che non ti aspetti

Gli emissari del Manchester City in missione in Italia, nel corso del turno infrasettimanale: occhio all’inatteso obiettivo di mercato

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto a poche settimane dal via della sessione invernale. Lo sa bene il Manchester City, da sempre regina delle campagne acquisti europee, attentissima a tutto ciò che succede dentro e fuori dai confini della Premier League.

Stavolta, il club di Pep Guardiola ha posato il proprio sguardo in Italia, precisamente in Serie A. Dopo tanti colpi dal nostro campionato (riusciti e tentati), i Citizens sono stati ‘avvistati’ al Renato Dall’Ara di Bologna per un obiettivo che può lasciare sorpresi i tifosi inglesi. E non solo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Bologna-Roma, che guaio: fuori l’attaccante per l’infortunio

Il Manchester City a Bologna per osservare Svanberg: l’indiscrezione

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, il Manchester City è a Bologna per osservare Matthias Svanberg. Sulle tribune del Dall’Ara, uno scout del club anglosassone è sulle tracce del giovane centrocampista svedese (in vista della prossima stagione): tempismo perfetto, visto il suo super-gol che ha aperto le marcature nella sfida contro la Roma.

Autore di un grande avvio di campionato, Svanberg è una delle sorprese più liete del Bologna di Mihajlovic. E, complice la giovanissima età, ha su di sé già l’attenzione di diversi club italiani ed europei. Da oggi, anche di quella del Manchester City di Pep Guardiola.