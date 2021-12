“Infortunio grave, all’anno prossimo…”: Conte gela l’ex Juve

Si chiude nel peggiore dei modi il 2021 per Romero, costretto ai box a causa di un grave infortunio rimediato in Nazionale. Conte conferma.

L’ennesima tegola in una stagione tormentata. Continuano ad essere negativi i primi mesi in Inghilterra di Cristian Romero, passato in estate dall’Atalanta al Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni. L’argentino infatti, a causa dell’infortunio rimediato di recente in nazionale, sarà costretto a restare ai box per alcune settimane: per lui, di fatto, il 2021 si è già concluso.

Nuovi guai fisici per Romero: la conferma di Conte

A fare il punto della situazione è stato Antonio Conte, arrivato di recente sulla panchina degli Spurs al posto dell’esonerato Nuno Espirito Santo. L’allenatore, in particolare, è apparso piuttosto preoccupato. “Le notizie non sono positive, l’infortunio è grave. Ci vorrà diverso tempo prima di poterlo vedere di nuovo in campo, sicuramente non prima dell’anno prossimo. Dovremo controllarlo settimana dopo settimana, ma è uno stop grave”.

Fin qui il difensore ha collezionato appena 11 presenze tra Premier League (7) e Conference League (4) per un totale di 862 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. A frenarlo, sono stati alcuni problemi al ginocchio che gli hanno impedito di imporsi ed ambientarsi al meglio nella nuova realtà. Conte sperava di rilanciarlo: ora, invece, ecco la brutta notizia. “Peccato perché Romero è un giocatore importante per noi. Credo tornerà verso gennaio, febbraio, non lo so. Sicuramente quest’anno per lui è concluso”.