“Non rompe la…”: Inter, Cassano entra a gamba tesa su Conte

Inter, stavolta Cassano non si trattiene sull’ex allenatore, Antonio Conte: il commento del talento barese alla ‘Bobo TV’

Mai banale nelle sue uscite mediatiche (soprattutto alla ‘Bobo TV’), Antonio Cassano torna a far discutere. Stavolta, però, nessun attacco o riferimento a Lukaku. Anzi, al centro delle riflessioni del talento di Bari Vecchia c’è l’ex tecnico nerazzurro, Antonio Conte.

Facendo il paragone con l’attuale allenatore Simone Inzaghi, Cassano non le ha mandate a dire in live alla ‘Bobo TV’: “Conte aveva una squadra più forte di questa, o sbaglio? In Champions ha commesso un bagno di sangue, giocando malissimo. Invece Simone è in linea col campionato ed è anche andato avanti in Europa”.

“Inzaghi non rompe la…”: Inter, Cassano e l’attacco a Conte

Poi Cassano continua: “Inzaghi è andato avanti con il bel gioco, altro che Conte e il suo mettersi lì sulla linea di porta… Ieri ha perso col Mura, per lui le coppe sono un altro sport. Se all’Inter di Conte togliamo quelle 2-3 giocate a memoria, non sanno più cosa fare. Il suo era un non-gioco”.

Di qui Cassano incorona l’ex tecnico della Lazio: “Inzaghi sta facendo un capolavoro. Con lui sorridono tutti, ha un’energia e un’allegria contagiosa. Io lo stimo perché è uno che ti fa stare bene, che non rompe la min***a. Non è come qualcun altro arrivato prima di lui, sempre impegnato a dire ‘io, io’…”.