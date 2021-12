Alle 18.30 spazio a ben due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo Bologna e Roma.

Due vittorie consecutive che hanno dato grande animo alla Roma di Josè Mourinho. La squadra giallorossa ha avuto diverse problematiche nel corso della stagione, attirando su di sé le critiche del pubblico giallorosso. Eppure, ad oggi i capitolini sembrano aver trovato la quadra giusta e due vittorie di fila sono la testimonianza concreta di quanto il tecnico portoghese stia lavorando nel miglior modo possibile in questa fase.

Ma non bisogna fermarsi. Fare punti, proseguire la striscia positiva e dare un segnale a tutto l’ambiente. Ecco quale sarà da qui alla fine dell’anno il grande impegno della Roma, che ha ancora nel mirino il piazzamento Champions come obiettivo finale.

Di fronte, oggi, una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque. Il Bologna, infatti, è una squadra che ha mostrato grande valore in questi mesi. Sinisa Mihajlovic tiene sempre alta l’attenzione, e soprattutto contro le big del campionato, i felsinei hanno una predisposizione ad esaltarsi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna-Roma, le formazioni ufficiali

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov-Olsen, Svanberg, Domínguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

LEGGI ANCHE >>> “Guardate che hanno fatto”: Donnarumma ‘compare’ in città con Messi

Roma (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.