“Guardate che hanno fatto”: Donnarumma ‘compare’ in città con Messi

Gigio Donnarumma in primo piano sulle vetrine dello store del PSG nella capitale francese, accanto all’idolo argentino, Leo Messi.

Un posto a Parigi per Gigio Donnarumma c’è, anche se non quello che desidererebbe da parte di Mauricio Pochettino. Il tecnico del PSG, infatti, non lo considera il titolare tra i pali. Il ruolo è ancora ad appannaggio dell’esperto Keylor Navas. Una situazione che all’ex Milan non fa piacere ma che fino ad oggi non gli ha impedito comunque di ottenere i riconoscimenti che merita.

PSG, Donnarumma con Messi sulle vetrine dello store principale del club

Habillage spécial de la boutique du PSG sur les Champs-Élysées pour fêter le #BallonDor de Leo Messi 🇦🇷 et le trophée Yachine de Gianluigi Donnarumma 🇮🇹. pic.twitter.com/fcZhKysloQ — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 1, 2021

Durante la premiazione del Pallone d’Oro, alla luce sopratutto degli ottimi Europei disputati e vinti con la maglia della Nazionale italiana, Donnarumma è stato incoronato quale miglior portiere al mondo. Per lui il Trofeo Yashin, ed era in parte annunciato: l’ha meritato tanto che sembra difficile ricordare, qualche volta, che abbia “soltanto” 22 anni.

Il miglior giocatore del mondo, invece, è stato ancora una volta Lionel Messi, che ha scalzato Robert Lewandowski, il quale sembrava potesse ottenere il riconoscimento internazionale alla luce della sua carriera e delle ultime due incredibili stagioni. Adesso che vive nella capitale parigina, Messi è ancora più idolo in città e infatti la sua faccia è la principale sulle vetrine dello store ufficiale del PSG. Curiosamente però accanto al campione argentino, c’è proprio Donnarumma. I due vincitori come simbolo, nonostante vivano due stagioni completamente diverse. Il giornalista Hadiern Grenier ne ha condiviso la foto su Twitter: “Vestito speciale per la boutique del PSG sugli Champs-Élysées per celebrare il Pallone d’Oro di Leo Messi e il trofeo Yachine di Gianluigi Donnarumma”. Chissà che questo “contrasto” non porti a dei capovolgimenti positivi per il portiere italiano.