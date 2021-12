Alle 20.45 spazio a due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. A Marassi scendono in campo Genoa e Milan.

Arriva il momento, per il Milan, di mettersi nuovamente alla prova per dimostrare di meritare a pieno quel primo posto in classifica ad oggi occupato dal Napoli di Luciano Spalletti. E cosi, tre punti in palio che possono ovviamente ridare la vetta ai rossoneri, soprattutto se il Napoli dovesse andare incontro ad un passo falso contro il Sassuolo.

Di fronte, però, c’è un Genoa agguerrito. Il cambi di proprietà ha dato ovviamente animo a tutto l’ambiente, nonostante il nostalgico addio a Preziosi. Era necessaria una svolta, e sembra che tutto l’ambiente del Grifone abbia ben capito quanto potrebbe essere importante la vittoria di stasera, contro una squadra cosi importante come il Milan.

Per Stefano Pioli una prova del nove importante, che arriva due sconfitte consecutive, con i tre punto che mancano da ben tre partite. Un segnale di allarme concreto, che il Milan dovrà lasciarsi alle spalle il prima possibile.

Genoa-Milan, le probabili formazioni