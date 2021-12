Lazio, scelto il nuovo esterno offensivo: arriva dalla Serie A

Il nuovo esterno offensivo della Lazio potrebbe arrivare già in vista dell’imminente sessione del mercato di gennaio. Sarri avrebbe già individuato il giusto rinforzo per l’attacco per la seconda parte di stagione

Occhi puntati su un nuovo esterno offensivo capace di dare una mano a Sarri dal punto di vista del turnover. La società biancoceleste è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di accontentare le richieste del tecnico per la fase offensiva.

Caccia a un nuovo esterno d’attacco capace di saltare l’uomo con regolarità e di puntare l’area con decisione e costanza. Impossibile arriva a Boga: l’esterno del Sassuolo ha una valutazione di circa 35-40 milioni di euro e difficilmente il club neroverde dirà sì alla sua cessione a gennaio. Su Boga resta forte anche l’interesse dell’Atalanta.

Nuovo esterno offensivo della Lazio: occhi puntati su Berardi

Difficile arriva a Boga, occhio, però alla possibile sorpresa firmata Berardi. L’esterno del Sassuolo e della Nazionale piace particolarmente a Sarri, e non è escluso che la Lazio possa valutare un possibile affondo già nel mercato di gennaio. Berardi piace anche al Milan e alla Fiorentina.

Il piano B della Lazio potrebbe rispondere al nome di Orsolini, stimato da Sarri e poco utilizzato da Mihajlovic nel Bologna. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.