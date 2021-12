“È stato un errore…”: PSG, la confessione di Mauro Icardi

PSG, Icardi torna a parlare della bufera vissuta fino a qualche settimana fa con sua moglie Wanda Nara: “È stato un errore”.

Mauro Icardi è tornato, ancora una volta, a parlare della crisi vissuta fino a non molto tempo fa con sua moglie e agente Wanda Nara. Intervistato da ‘Paramount +’, infatti, l’attaccante del PSG ha voluto mettere una sorta di punto a quanto accaduto all’interno della sua famiglia. Storia che poi si è rivelata una vera e propria bomba mediatica.

PSG, torna a parlare Icardi: “Ho fatto un errore”

L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, è stato intervistato da ‘Paramount +’ e ha parlato, quasi a voler chiudere il cerchio, della situazione vissuta con sua moglie Wanda Nara: “Ho fatto un errore e siamo riusciti a risolverlo, ne abbiamo potuto parlare. Questa sarà l’ultima volta che ne parleremo”.

“L’amore – ha continuato il centravanti del PSG – che ho per lei è noto a tutti. Mi sono sposato giovanissimo ed è stato per tutta la vita, sono molto all’antica. Sono stati giorni tristi, tutto quello che è successo questo mese l’abbiamo risolto insieme. Si è già parlato di tutto, non parliamone più”