Flop Roma a Bologna, Inter schiacciasassi con lo Spezia

Non spreca l’occasione l’Inter che batte lo Spezia a San Siro, mentre la Roma si fa sorprendere dal Bologna al Dall’Ara.

L’Inter di Simone Inzaghi, pur attingendo al turnover, non si fa sorprendere in casa dallo Spezia guidata dall’ex Thiago Motta. Il Bologna di Mihajlovic sbanca al Dall’Ara contro la Roma di Mourinho. Gagliardini e Lautaro Martinez per i nerazzurri, Svanberg per i rossoblù trovano il gol e regalano la vittoria alle proprie squadre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, vincono Inter e Bologna: ko per Spezia e Roma

L’Inter la sblocca al 36′ con Roberto Gagliardini: grande assist servito di tacco da Lautaro Martinez che finisce sul destro del centrocampista nerazzurro, niente ha potuto Provedel sul tiro potente. Dopo un arrembaggio forsennato arriva anche il secondo gol: questa volta il gol lo firma, su rigore netto, proprio Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Genoa-Milan: segui la partita LIVE

A far gioire i suoi in casa Bologna ci pensa invece Svanberg: anche qui nel primo tempo, al 35′, il centrocampista angola la conclusione e spiazza Rui Patricio. Mourinho perde, in vista della sfida contro l’Inter di Inzaghi sabato pomeriggio, anche Tammy Abraham che viene ammonito ed era diffidato.

Classifica Serie A aggiornata

Napoli 35, Inter 34*, Milan 32, Atalanta 31*, Roma 25*, Fiorentina 24*, Juventus 24*, Bologna 24*, Lazio 21, Verona 20*, Empoli 19*, Sassuolo 18, Torino 17, Sampdoria 15, Venezia 15*, Udinese 15, Spezia 11*, Genoa 10, Cagliari 8*, Salernitana 8*

*una partita in più