“Fuori in barella!”: Milan, che mazzata per il totem di Pioli

Non si ferma la sfortuna in casa Milan a livello di infortuni: Kjaer è costretto a lasciare il campo in barella contro il Genoa.

Continua a piovere sul bagnato in casa del Milan. Dopo gli importanti infortuni di Rebic e Giroud, si ferma anche Kjaer. Il difensore dopo neanche due minuti di gioco è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco. Per effettuare la sostituzione, inoltre, è stata utilizzata anche la barella quindi il danese non ha lasciato in rettangolo di gioco sulle proprie gambe.

Milan, tegola per Pioli: Kjaer lascia il campo in barella

Simon Kjaer è costretto a chiede la sostituzione a Stefano Pioli per infortunio. Al 4′, infatti, Gabbia gli dà il cambio e il difensore rossonero è costretto a lasciare il campo in barella. Preoccupazione per mister Pioli che ancora è costretto a combattere con i tanti infortuni della sua squadra.

Il ginocchio sinistro va ko. Andando in anticipo su Cambiaso ha subito provato dolore al ginocchio appunto e la gara è stata interrotta per diversi minuti. È stato, infatti, necessario l’intervento dello staff medico del Milan.