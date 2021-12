Altro che nostalgia, Thiago Motta ‘attacca’ l’Inter: “Non capisco…”

Thiago Motta nel post partita di Inter-Spezia non appare pienamente contento: Lautaro Martinez, per lui, doveva essere espulso.

Thiago Motta ha parlato nel post partita di Inter-Spezia. Si è dichiarato contento della prestazione dei suoi, dimostrata contro una squadra compatta come quella nerazzurra, ma non pienamente soddisfatto per come è terminata. L’Inter ha vinto il match per 2-0 e Lautaro Martinez si è reso anche oggi protagonista: assist sul gol di Gagliardini e rigore segnato per l’argentino. Thiago Motta, però, ‘colpisce’ proprio il numero 10 nerazzurro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Thiago Motta duro su Lautaro Martinez: “Andava espulso!”

Ai microfoni di ‘Dazn’, Thiago Motta ha parlato della sconfitta subita dal suo Spezia contro l’Inter. L’ex nerazzurro è stato critico nei confronti di Lautaro Martinez e ha quindi affermato: “Non capisco come l’arbitro l’ha gestita, ha fatto 15 metri per colpire il mio giocatore. Lo vorrei sottolineare anche se non è da me. È un episodio grosso per me, dovevamo giocare 11 vs 10 e magari sarebbe finita diversamente“.

LEGGI ANCHE >>> “Se fossi Zaniolo…”: Roma, la (nuova) polemica di Mourinho a DAZN

“Mi dispiace – ha continuato Thiago Motta – perché ad oggi con la tecnologia che abbiamo c’è anche l’interpretazione, se vai a vedere il fallo di Lautaro e la reazione dobbiamo essere tutti d’accordo che manca un rosso. Queste situazioni possono cambiare una partita“.