“Se fossi Zaniolo…”: Roma, la (nuova) polemica di Mourinho a DAZN

La Roma ha perso 1-0 contro il Bologna. Mourinho si è soffermato su Zaniolo ai microfoni di DAZN a termine del match.

Dopo le due vittorie consecutive contro Genoa e Torino, la Roma è uscita sconfitta dal match di oggi del Dall’Ara per 1-0 contro il Bologna. La rete decisiva è stata segnata da Svanberg nel primo tempo. I giallorossi adesso distano sei punti dal quarto posto, occupato dall‘Atalanta di Gasperini.

La prossima gara dei capitolini sarà sabato contro l‘Inter. Mourinho affronterà il suo glorioso passato, ma dovrà farlo senza molti titolari. Infatti, dopo l’infortunio di Pellegrini contro il Torino, contro i nerazzurri non ci saranno: Abraham e Karsdorp, squalificati, e forse El Shaarawy, uscito anzitempo oggi per infortunio.

Mourinho su Zaniolo: “Mi sento male per lui per quello che deve subire”

Mourinho ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘DAZN’ a termine della gara contro il Bologna: “Assenze? Dobbiamo inventarci una squadra contro l’Inter, fortuna che Mancini l’ho cambiato presto. Faccio i complimenti al Bologna di Mihajlovic, ma li faccio anche ai miei, che hanno dato tutto”.

L’allenatore portoghese ha poi concluso il suo intevento, parlando di Zaniolo: “Se fossi in lui, comincerei a pensare che è molto difficile giocare in Serie A. Mi sento male per lui per quello che deve subire”. Mourinho, che poi ha lasciato la postazione quando gli è stato chiesto di essere più specifico, si riferisce all’ammonizione presa da Zaniolo per una simulazione, seppur toccato da un calciatore del Bologna.