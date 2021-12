Dall’Inghilterra: “Mancini, niente Mondiali: subito addio all’Italia”

C’è il serio rischio che Roberto Mancini non partecipi al Mondiale in Qatar a prescindere dal risultato agli spareggi dell’Italia

Qatar senza Mancini possibilità concreta secondo quanto scrivono in Inghilterra. Non perché l’Italia non si qualifichi, anzi l’auspicio è che si superino i playoff di marzo con Macedonia e, forse, Portogallo, ma perché dalla Premier League stanno tentando il ‘Mancio’ con una ricca proposta che potrebbe farlo vacillare.

A riportare l’indiscrezione che ha del clamoroso è ‘Telegraph’: il Manchester United, dopo l’esonero di Solskjaer e l’approdo ad interim di Ralf Rangnick, starebbe pensando proprio a Mancini per la prossima stagione. Un’idea non improvvisa, da tempo lo United ci pensava, la mancata qualificazione diretta dell’Italia al Mondiale ha spinto i Red Devils a provarci concretamente.

Mancini allo United? Triplo scenario

Tre i possibili scenari. Il primo: Italia fuori dal Mondiale. A quel punto Mancini, fallito l’obiettivo Qatar, potrebbe decidere di ritenere conclusa la sua avventura con la Nazionale per ripartire da un campionato che adora come quello inglese. Il secondo: Italia ai Mondiali e Mancini comunque in Premier League perché impossibile rifiutare la proposta economica dello United.

Il terzo: Italia ai Mondiali con Mancini, che declina e va avanti, rispettando il contratto con l’Italia e sognando di bissare il trionfo europeo in Qatar. Mentre da Manchester sognano, in Italia tremano. Lo stesso fa la Figc: difficile trovare uno come lui. Per ora lo United è lontanissimo, una semplice suggestione. In futuro chissà.