“Senza Donnarumma…”: PSG, serata amara contro il Nizza

Il PSG ha ospitato in casa il Nizza per la 16ª giornata di Ligue 1: partono titolari i premiati Donnarumma e Messi.

Un match, quello tra PSG e Nizza, tutto sommato equilibrato nel primo tempo. Gianluigi Donnarumma, premiato solo lunedì sera con il Trofeo Yashin, è stato scelto tra gli 11 titolari da Pochettino. Con lui anche Messi fresco di Pallone d’Oro due giorni fa conquistato. Il portiere classe 1999 si è anche reso subito protagonista con una gran parata sul destro potente di Dolberg.

A mezz’ora dalla fine, però, si fa più intenso il pressing del Paris Saint-Germain. Mbappé reclama anche un calcio di rigore dopo uno scontro avvenuto in area di rigore del Nizza con Todibo. L’arbitro però non concede il penalty e la gara resta sul pareggio, con cui poi effettivamente tutto si conclude.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

El PSG no le puede hacer un gol al Niza de local, si no fuese por Donnarumma hasta podría ir perdiendo. Mucho por mejorar, hasta Messi está en nivel bajo — HinchaDeRiver (@_HinchaDeRiver_) December 1, 2021

PSG-Nizza, grandi interventi di Donnarumma ma i parigini non vanno oltre il pareggio

Il Paris Saint-Germain mette in campo il suo solito pressing forsennato contro il Nizza. In Ligue 1, infatti, i parigini sembrano cercare il gol a qualunque costo e fino all’ultimo minuto. Eppure, in questo match, è stato proprio il gol a mancare, nonostante soprattutto l’assedio verso la porta di Benitez messo in atto nell’ultima parte di gara.

LEGGI ANCHE >>> Il Manchester City sugli spalti della Serie A: l’obiettivo che non ti aspetti

Donnarumma si è reso protagonista, nel primo tempo, in due occasioni con i pericolosi Dolberg e Delort. Ma anche nel secondo tempo quando, all’80’, il Nizza ha creato un contropiede insidioso terminato sempre con il tiro di Delort. Per il resto, però, ci hanno provato fino alla fine Mbappé, Messi, Di Maria non riuscendo comunque a sbloccare un match davvero stregato.

Come hanno poi voluto sottolineare i tifosi dei parigini tramite i propri profili ‘Twitter’, infatti, Donnarumma questa sera si è dimostrato imprescindibile e determinante per salvare almeno il pareggio: “Il PSG non può segnare in casa contro il Nizza, se non fosse per Donnarumma potrebbe anche perdere. Molto da migliorare, anche Messi è a un livello basso”.