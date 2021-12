“PSG, c’è già la prima vittima”: il colpo cambia tutto

Per Pochettino sta per accendersi un’altra grana al Psg: il rientro di Ramos spinge Kimpembe, pupillo della tifoseria, verso la panchina

Sergio Ramos è finalmente tornato. Il difensore spagnolo ha debuttato domenica scorsa con la maglia del Psg nel match contro il Saint Etienne. Non ci sarà invece quest’oggi nella sfida con il Nizza. Il recupero del difensore spagnolo rischia di complicare i piani di un pupillo della tifoseria del Psg, Kimpembe.

Psg, Ramos pone un altro problema per Pochettino: che fine farà Kimpembe con il rientro dello spagnolo?

Come detto, Sergio Ramos non ci sarà oggi. Pochettino, infatti, gli consentirà di riposare in modo da evitare di mandarlo in campo a pochi giorni di distanza dall’impegno con ‘les verts’ ma da consentirgli di recuperare al 100% in vista dei prossimi confronti con Lens e Brugge.

A questo punto però si pone un altro problema per il tecnico argentino, già alle prese con l’incresciosa questione relativa ai portieri, con Donnarumma e Keylor Navas in costante competizione per il posto.

Se nel primo caso si vocifera di un’insistenza del gruppo sudamericano per dare spazio all’estremo difensore del Costa Rica, nel caso della scelta dei difensori, la pressione per Pochettino potrebbe arrivare direttamente dal cuore del tifo del Psg.

L’allenatore ex Espanyol e Tottenham ha dichiarato che Ramos è il titolare se sta bene. Questo significherebbe mandare in panchina Kimpembe. Una opzione per risolvere il problema potrebbe essere utilizzarli entrambi con l’avanzamento di Marquinhos nel ruolo di mediano. Ipotesi a cui ha fatto riferimento lo stesso Pochettino.

Sergio Ramos è tornato in campo dopo cinque mesi di inattività. Già nel fine settimana però, come ricorda ‘As’, comincerà il dualismo con Kimpembe. Al Psg si accenderà un’altra dura battaglia per decidere il titolare.

Il difensore francese classe 1995 è anche uno dei punti fermi della Francia di Didier Deschamps. Al netto delle ultime due partite saltate per dei problemi fisici, Kimpembe ha giocato titolare in undici delle dodici partite dei ‘Blue’.