“Basta Ronaldo: va mandato via”: calciomercato, il retroscena inatteso

Il neo allenatore dello United Rangnick vuole apportare una rivoluzione: sarebbe disposto a far partire Cristiano Ronaldo per Haaland e Werner

Da quando è tornato al Manchester United, Cristiano Ronaldo ha realizzato dieci reti in quindici partite. Nonostante ciò, il futuro del portoghese ai ‘Red Devils’ con l’arrivo di Rangnick vacilla. L’allenatore tedesco, infatti, definì lui e Messi “vecchi” già nel 2016 per cui è facile intuire che la sua gestione può produrre l’epurazione dell’ex Juventus. Il tedesco, come spiegato da ‘Bild’, ha in mente una rivoluzione profonda.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Manchester United: Rangnick vuole cedere Cristiano Ronaldo per fare posto a Haaland e Werner

L’allenatore tedesco resterà l’allenatore del Manchester United fino al termine della stagione tuttavia il suo peso all’interno del club resterà forte anche dopo dal momento che ha siglato un contratto per restare come consulente pure nelle prossime due stagioni.

La sua volontà di rifondazione passa per sbarazzarsi degli elementi più esperti per svecchiare la squadra. Non solo Cristiano Ronaldo. A lasciare il Manchester United dovrebbero essere pure Nemanja Matic e Edinson Cavani. Anche Paul Pogba e David De Gea tuttavia sarebbero in procinto di lasciare la squadra.

Le scelte di Rangnick, a giudicare da quanto scritto dalla ‘Bild’, sono piuttosto chiare e passerebbero anche attraverso alcuni giovani che il tedesco conosce bene. I primi nomi accostati al Manchester United per il prossimo ciclo sono infatti quelli del centrocampista Amadou Haidara e degli attaccanti Timo Werner e Erling Haaland. I primi due sono vecchie conoscenze perché militano e hanno militato nel Lipsia. Con il padre del terzo – che ha mosso i primi passi in un altro dei club gestiti dal gruppo Red Bull – il Salisburgo, Rangnick è costantemente in contatto.

LEGGI ANCHE >>> Dall’Inghilterra: “Mancini, niente Mondiali: subito addio all’Italia”

Il più ‘anziano’ dei tre è Timo Werner che di anni ne ha 25. L’attaccante non sta vivendo un momento semplicissimo al Chelsea. Gioca poco e ha segnato finora soltanto tre reti in questa stagione per cui non è da escludere una sua cessione alla fine di questa stagione.