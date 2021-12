Mourinho, arriva un’altra mazzata: che tegola per il big match

Altri guai per il tecnico della Roma Mourinho, che nella prossima giornata di campionato contro l’Inter dovrà fare a meno di Abraham.

Il danno, e poi la beffa. Pomeriggio complicato finora per la Roma a Bologna. I giallorossi, infatti, sono attualmente in svantaggio dopo la rete segnata al 35esimo minuto da Mattias Svanberg (la terza per lui in campionato). L’altra notizia negativa per José Mourinho è poi arrivata al 45esimo, quando Tammy Abraham si è fatto ammonire dopo uno scontro di gioco avvenuto proprio con il centrocampista svedese.

Roma, Abraham salterà la sfida con l’Inter

Il problema è che l’inglese era diffidato: ecco perché la Roma dovrà fare a meno di lui nella prossima sfida contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18. Un’assenza pesante, che obbligherà il tecnico portoghese a rivedere il proprio schema tattico. L’ex Chelsea, fin qui, ha giocato sempre totalizzando 20 presenze stagionali tra Serie A (14) e Conference League (6) condite da 8 gol e 2 assist.

Al suo posto probabile quindi che Mourinho decida di impiegare dal primo minuto Eldor Shomurodov, arrivato in estate dal Genoa per una cifra consistente (circa 17 milioni) ma rimasto ai margini nelle ultime settimane. Possibile, in alternativa, l’utilizzo di Nicolò Zaniolo nella posizione di prima punta con accanto a lui Henrikh Mkhitaryan (rinato dopo un periodo complicato). Resta da vedere quali saranno le scelte dell’allenatore in vista della sfida con i nerazzurri: intanto, però, c’è una partita da ribaltare.