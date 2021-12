Allegri e la novità che nessuno ha notato durante Salernitana-Juventus

La sfida tra Salernitana-Juventus ha evidenziato un’importante novità tattica in casa bianconera con Allegri pronto a ripeterla anche in vista delle prossime giornata

Massimiliano Allegri ha scelto di puntare con forte decisione sul 4-2-3-1 durante la sfida contro la Salernitana. Match terminato 2-0 in favore dei bianconeri, ma che ha messo in evidenza una trasformazione tattica importante in chiave futura.

Locatelli e Bentancur in mezzo, con due esterni offensivi e Dybala alle spalle dell’unica punta, Kean nel caso del match contro i granata. Proprio per quel che riguarda Kean, in pochi hanno notato la novità che potrebbe spingere l’ex attaccante del PSG a recitare con più continuità il ruolo di esterno sinistro e non più quello di centravanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana-Juventus, Kean si trasforma in esterno offensivo

Kean esterno sinistro, con Dybala pronto a occupare il ruolo di centravanti in posizione di falso nueve. Una novità tattica che Allegri potrà riproporre anche in vista delle prossime partite. Kean avrà la possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo lasciando spazio per l’inserimento dei trequartisti.

LEGGI ANCHE >>> “Guardate che hanno fatto”: Donnarumma ‘compare’ in città con Messi

L’infortunio di Chiesa, da questo punto di vista, potrebbe spingere Allegri a valutare Kean nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. Una novità tattica che potrebbe trovare conferme soprattutto in vista della seconda parte di stagione. Kean, dal canto suo, ha già ricoperto il ruolo di ala sinistra sia in Nazionale, sia al PSG.