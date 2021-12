L’infortunio di Belotti cambia i piani del Torino, serve un nuovo centravanti e l’ultima idea conduce al Milan di Pioli

Un altro stop, di nuovo, e addio 2021. Annata da dimenticare questa per Andrea Belotti. L’ultimo infortunio lo terrà ai box per almeno due mesi e il Torino, con Zaza e Sanabria a tamponare, ragiona per l’acquisto di un eventuale sostituto a gennaio. Tanti nomi e una sola certezza: l’avventura del Gallo a Torino potrebbe concludersi presto. Il rinnovo è distante e, al rientro, gli resteranno pochi mesi per lasciar di sé un ricordo dolcissimo dopo le difficoltà degli ultimi anni ad offuscare l’iniziale show con tante reti e prospettive enormi di crescita.

Belotti, quale sostituto? Il nome nuovo

Il nome nuovo per l’attacco in vista di gennaio è quello di Pietro Pellegri, 20 anni, appena quattro presenze per un totale di 82′ in campo con la maglia del Milan in campionato. Il talento cresciuto nel Genoa reclama spazio, al Milan è chiuso da Ibra (con Giroud out potrebbe giocare di più) e, come scrive ‘Tuttosport’, potrebbe essere un’idea del Torino per sopperire alla prolungata assenza del Gallo.

E Belotti? Al momento pensa solo a rientrare, ma è chiaro che la sua stagione è compromessa e anche il futuro. Quale società deciderà di puntare su di lui ad occhi chiusi per la prossima stagione dopo le difficoltà dell’ultimo periodo e i tanti infortuni? Il rinnovo è da escludere, offerte importanti arriveranno, ma non subito. A marzo, intanto, ci sono i playoff. Belotti vuole esserci. Poi sarà tempo di pensare al domani.